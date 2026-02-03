SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBeylikdüzü'nde bayrak provokasyonu! O hain yakalandı!Beylikdüzü'nde bayrak provokasyonu! O hain yakalandı!Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 17:59 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 18:03 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Beylikdüzü’nde bir iş yerinin önündeki Türk bayrağını cep telefonuyla kaydederek söken ve yerde sürükleyen 15 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.Bunlar da Var 00:18SON DAKİKA: Otogar'da metro raydan çıktı - Video 02.02.2026Pazartesi 01:50Kızıltepe'de yangın: 2 ölü 02.02.2026Pazartesi 00:43Yeni görüntü: Cani hemşirenin bir bebeğe daha darbettiği görüntüler ortaya çıktı 02.02.2026Pazartesi 02:49Çay ocağından devlet memurluğuna: CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisinin 10 yıllık "Mucizevi" yükselişi iddianamede! 02.02.2026PazartesiCANLI YAYIN