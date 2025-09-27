PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
BM’de günde damga vuran anlar: Lula da Silva'dan Macron’a el ense!
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 15:06
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın BM'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a el ense çektiği anlar gündeme damga vurdu. İşte kameralara yansıyan o anlar...
Bunlar da Var
01:22
Başkan Erdoğan Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!
24.09.2025
Çarşamba
02:07
Malatya'da kayıp şahıs apartmanın çatı katında ölü bulundu
24.09.2025
Çarşamba
04:20
Hastanede Eser Karaca cinayeti kamerada!
24.09.2025
Çarşamba
01:37
CHP İstanbul İl Kongresi’ne mahkeme freni! CHP'den heyete engelleme... YSK olağanüstü toplanıyor
24.09.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN