Başkan Erdoğan'dan Külliye'de 15 milyar dolarlık hedef: Ticaret ve savunmada yeni dönem

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 19:32

Yeni Ticaret Hedefi: 15 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. Konuşmasına Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki 6 asırlık köklü bağlara dikkat çekti. Görüşmelerde ticaretten yatırımlara, savunma sanayisinden enerjiye kadar birçok başlığın masaya yatırıldığını belirten Başkan Erdoğan, "10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine erişilmesinin ardından yeni hedefimizi 15 milyar dolar olarak belirledik" dedi. Polonya'nın, Türk müteahhitlik firmalarının yaklaşık 9 milyar dolarlık projeyle en faal olduğu ülkeler arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.

Savunma Sanayisinde Stratejik Ortaklık

İki ülke arasındaki ilişkilerde ulaştırma ve savunma sanayisinin lokomotif rol oynadığını ifade eden Başkan Erdoğan, geçmişte İHA'lar başta olmak üzere birçok projede çok önemli ortaklıklara imza atıldığını hatırlattı. Polonya'nın desteğiyle "Üç Deniz Girişimi" platformunun ulaştırma alanında önemli fırsatlar sunduğunu belirten Erdoğan, savunma sanayisindeki işbirliğini daha da derinleştireceklerini kaydetti.

Ankara'daki NATO Zirvesi Öncesi Kritik Mesaj

Yaklaşan Ankara NATO Zirvesi öncesinde ittifakın geleceğine dair net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. İttifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının artırılması ortak önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, iki ülke arasındaki köklü münasebetlerin eğitim, kültür, bilim ve turizm alanlarında da güçlendirilerek dostluğun geleceğine yatırım yapılmaya devam edileceğini belirterek konuşmasını noktaladı.