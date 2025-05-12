Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasında ölen Ebru Harper son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 12.05.2025 17:41:16

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, 10 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen metrobüs kazasında, sigorta şirketi çalışanı Ebru Heper (37) hayatını kaybetti. Büyükçekmece yönüne giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada hastaneye kaldırılan 57 yaralıdan biri olan Ebru Heper, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Heper'in cenazesi memleketi Sivas'a götürüldü. Ebru Heper için öğle vakti Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ebru Heper'in eşi Sabri Heper, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede gözyaşı döken Sabri Heper'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Ebru Heper, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

