SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasında ölen Ebru Harper son yolculuğuna uğurlandı
Haberler Güncel Videoları

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında ölen Ebru Harper son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 12.05.2025 17:41:16

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana gelen kazada, sigorta şirketi çalışanı Ebru Heper hayatını kaybetti. Heper’in cenazesi memleketi Sivas’a götürülerek Ayyıldız Camisi’nde kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda defnedildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, 10 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen metrobüs kazasında, sigorta şirketi çalışanı Ebru Heper (37) hayatını kaybetti. Büyükçekmece yönüne giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada hastaneye kaldırılan 57 yaralıdan biri olan Ebru Heper, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Heper'in cenazesi memleketi Sivas'a götürüldü. Ebru Heper için öğle vakti Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ebru Heper'in eşi Sabri Heper, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede gözyaşı döken Sabri Heper'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Ebru Heper, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SIRADAKİ VİDEO
PKK'nın fesih kararıyla ilgili Bahçeli'den flaş açıklama: "Terörsüz Türkiye’nin meşalesi yakılmıştır"
12.05.2025Pazartesi
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Zelenskiy: "Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım."
11.05.2025Pazar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de: "Uluslararası iradelerin dikişi söküldü"
11.05.2025Pazar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ukrayna-Rusya barışı için açıklama: Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir irade
11.05.2025Pazar
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye'ye gelecek!
11.05.2025Pazar
Bunlar da Var
PKK’yı lağveden kongreden özel görüntüler! 00:42
İşte PKK'yı lağveden kongre!
12.05.2025Pazartesi
Masadaki beyaz bilmece | Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Avrupa basını çalkalandı! Rusya’dan dikkat çeken açıklama: Avrupa’nın kaderi bağımlıların elinde 01:31
Avrupa basını çalkalandı! Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı?
11.05.2025Pazar
Kağıthane’de feci trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı 03:23
Feci kaza kamerada: 1 ölü 3 yaralı
11.05.2025Pazar
Ankara’da korkunç kaza kamerada: 1 ölü 00:32
Korkunç kaza kamerada: 1 ölü
11.05.2025Pazar
CANLI YAYIN