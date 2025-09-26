PODCAST
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin videolu "dostluk mesajı" paylaşımı
26 Eylül 2025
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 19:36
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiği dünkü görüşmesini, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dostluk mesajının da yer aldığı bir video ile paylaştı.
