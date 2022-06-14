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Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren rezillerin aldıkları ceza belli oldu

Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren rezillerin aldıkları ceza belli oldu
14.06.2022 19:51 - Son Güncelleme: 14.06.2022 19:51

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Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye girmişlerdi! Arabanın üzerindeki rezalet görüntüyü veren isim ünlü oyuncu çıktı. Kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce Bebek ve Ümraniye'de kayıtlara geçen skandalın yeni adresi Beşiktaş oldu. Servis edilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girdi. Söz konusu mide bulandıran olayların zamanlamasının peş peşe olması dikkatlerden kaçmazken, toplumun sinir uçları ile oynamak isteyen kirli odakların oyunları bir kez daha gözler önüne serildi. Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, kendilerini uyaran insanlara da hakaret eden çift gözaltına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan kişilerden birisinin oyuncu Zeynep S. olduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelinin ise hakkı 2 suç kaydı bulunan otel sahibi Ahmet Ertan K. olduğu anlaşıldı. Son dakika haberine göre; Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen çiftin cezası da belli oldu.

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ALDIKLARI CEZA DA BELLİ OLDU
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça, "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. polis tarafından gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan çiftin savcılıkça ifadeleri alındı. Savcılıkça adli kontrol talebinde bulunulan çift, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheliler Zeynep S. ve Ahmet E.K. hakkında ev hapsi uygulanması yönünde adli kontrol kararı verildi.

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