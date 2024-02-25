Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da 75 bin kişinin katılım yaptığı mitingde önemli açıklamalarda bulundu. CHP - DEM hattındaki kirli pazarlıklara dikkat çeken Erdoğan, "Biz 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz 'gerçek belediyecilik' diyoruz, onlar kirli kapılar ardında 'DEM'leniyor" ifadelerini kullandı. "İstikbalimiz için her alanda çalışıyoruz" mesajı veren Erdoğan, "Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü bir savunma sanayi var. Dışa bağımlılık azaldıkça küresel gücümüz artıyor" dedi. Türkiye'nin savunma sanayii alanında destan yazdığını belirten Erdoğan, "5. nesil uçak üreten dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. İHA - SİHA alanında dünyada 3 ülkeden biriyiz" şeklinde konuştu. Erdoğan yeni müjdelerin yolda olduğunu söyledi.