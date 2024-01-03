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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024, 21:51 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 21:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü! "Teröre karşı ortak hareket çağrısı"

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Reisi'ye, Kirman saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Reisi'ye, Kirman saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.

Görüşmede Başkan Erdoğan, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

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