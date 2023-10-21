Başkan Erdoğan'ın Filistin sözlerine destek veren Fazıl Say'ın konserleri iptal edildi!

Başkan Erdoğan'ın Filistin diplomasisini öven ve İsrail'in katliamına karşı çıkan sanatçı Fazıl Say'ın konserleri iptal edildi. Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşmda, "Malesef Barıştan yana olmak Zor zanaat.. Filistin-İsrail konusunda bir tuhaf gelişmede bu açıdan… Avrupa’nın ortasında iptal edilen konserlerim" açıklamasında bulundu. Açıklamada ise Fazıl Say, "İsviçre’de, MİGROS firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. *Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır" dedi.