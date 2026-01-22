Başkan Erdoğan'ın 13 yıl önceki vizyonu Davos'ta

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBaşkan Erdoğan'ın 13 yıl önceki vizyonu Davos'taBaşkan Erdoğan'ın 13 yıl önceki vizyonu Davos'taGiriş Tarihi: 22 Ocak 2026 10:30 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Başkan Erdoğan’ın 13 yıl önce ortaya koyduğu vizyon Davos’ta yeniden gündeme gelirken, Kanada Başbakanı Carney’den kritik mesajlar geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da benzer bir çizgide açıklamalar yapması dikkat çekti.Bunlar da Var 01:10Malatya’da ölümlü kaza: 25 yaşındaki Enes kurtarılamadı! 21.01.2026Çarşamba 00:24Mersin depremi kamerada! 3.9 ile sallanan Erdemli'den ilk görüntüler geldi 21.01.2026Çarşamba 00:51Başkan Erdoğan ile Shaquille O’Neal'ın atış düellosu kamerada! 21.01.2026Çarşamba 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026SalıCANLI YAYIN