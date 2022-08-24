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Başkan Erdoğan'dan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar
24.08.2022 14:50 - Son Güncelleme: 24.08.2022 14:58

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, vergi düzenlemesi için Kabine'ye talimat vererek "Meclis açıldığı gibi gecikmeden gereken adımı atın" dedi. Öte yandan Avrupa'daki krize dikkat çeken Erdoğan "Avrupa'da gıda fiyatlarındaki artış ile ücretlere yapılan artış arasında öyle uçurum var ki insanlar sokaklara dökülmeye başladı" dedi. Enflasyona da değinen Erdoğan, "Enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık" ifadelerini kullandı.

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