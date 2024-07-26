Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na önemli açıklamalarda bulundu. Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi'ne sert tepki gösteren Erdoğan, "Gazze Kasabı'na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor." dedi. 6 başlıkta çağrı yapan Erdoğan, "Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. HIT-30 Programı'yla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı.