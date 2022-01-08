Başkan Erdoğan'dan yerli aşı TURKOVAC'ı hedef alan TTB'ye sert tepki: Sahtekarsınız!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da YHT ile Karaman'a ulaştı. Başkan Erdoğan burada, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yerli aşı TURKOVAC'ı hedef alan Türk Tabipler Birliği'ni sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yalancı ve sahtekarsınız. Yapana da hep taş koydunuz. Sahtekarlar biz şehir hastanelerini yaptık. Tabipler Birliği geçmişte hastanelerde rehin alınan vatandaşımın hakkını bir gün savunmadı." dedi. Ekonomiyle ilgili attıkları adımlara da değinen Erdoğan, "Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.