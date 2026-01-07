Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı açıklaması: 2026 reform programını hayata geçireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. AK Parti'nin 11 milyon 543 bin 301 üyesi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, bu alanda ikinci sıradaki CHP ile aralarındaki farkın 9.6 milyondan fazla olduğunu ifade etti. Küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak olan kadronun AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız." diyerek Batılı devletlere tepki gösterdi. Eser ve hizmet üretmek yerine algı siyasetiyle göz boyamaya çalışan ana muhalefetin gerçek yüzünü bir video ile milyonlara izleten Erdoğan, "Milyonlarca vatandaşımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık." dedi. Erdoğan 2026'nın reform yılı olacağını bildirdi.