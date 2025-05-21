Başkan Erdoğan’dan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katıldı. Türk dünyasına "Kıbrıs Türklerine omuz verin" çağrısı yapan Başkan Erdoğan, "KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin cehennemi yaşadığını belirten Başkan Erdoğan dünyaya önemli bir çağrı yaptı. Erdoğan Türk dünyasına da 21 Mart teklifinde bulundu.