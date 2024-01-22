AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday kadrolarını tamamlıyor. Bir yandan adaylarını açıklayan parti yönetimi diğer taraftan da yerel seçim beyannamesini vatandaşa sunacak. Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik ismiyle hazırlanan AK Parti'nin seçim beyannamesi 30 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak. Öte yandan 31 Mart öncesi AK Parti'nin seçim çalışmalarını köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Başkan Erdoğan'ın teşkilata verdiği talimata dikkat çekti.