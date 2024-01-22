CHP'deki aday belirleme kaosu fondaş simaları da isyan ettirdi. Levent Gültekin, İzmir, İstanbul Kadıköy, Ataşehir, Beşiktaş, Sarıyer ve Ankara Çankaya adaylarının hala belirlenmemesine dikkat çekerek CHP'de "Altın hisse kimin elinde kalacak kavgası var" dedi. CHP'nin kendi seçmenine 'koyun' muamelesi yaptığını söyleyen Gültekin, partililerin garanti bildiği yerleri rant kapısı olarak gördüğünü ifade etti. Öte yandan Gültekin aday belirleme konusunda CHP ve AK Parti arasındaki farkı ortaya koymak için Başkan Erdoğan'ın AK Partili bir adayı nasıl arayıp ikna ettiğini anlattı, "20 yıldır bu muhalefetin elinde nasıl rehin kaldığımız anlaşılsın" dedi.