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Başkan Erdoğan’dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 15.05.2025 17:12:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan sözlerinin başında Konya'daki depremi yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Emperyalistlerin asırlık kirli tuzaklarına dikkat çeken Erdoğan, Türk, Kürt ve Arap'ın bir araya geldiğinde cihana hükmettiğini ifade etti. Erdoğan, "Kimileri ihanetle, kimileri cehaletle ayrışmayı körüklüyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, biz bu oyunlara asla gelmeyeceğiz." dedi.

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