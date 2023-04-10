RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan’dan TCG Anadolu’nın teslim töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan TCG Anadolu’nın teslim töreninde önemli açıklamalar
10.04.2023 15:39

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Başkan Erdoğan törenin ardından 3 yeni MİLGEM fırkateyninin sac kesimini yaptı. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulunuyor. TCG Anadolu'nun dünyanın her köşesinde askeri operasyon yapabilecek özelliklere sahip olduğunu belirten Erdoğan, "TCG Anadolu dünyada örneği olmayan bir proje." dedi. Savunma sanayi bütçesinin 75 milyar dolara yükseltidiğini belirten Erdoğan, "TCG Anadolu'yu Sirkeci'yi çekip halkımıza açacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan 10 ülkeden biri olduğunu bildirdi.

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