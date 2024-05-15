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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024, 12:54 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024, 12:54

Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM grubunda yapacağı konuşmaya çevrildi. Başkan Erdoğan grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kadrolarda değişim mesajı veren Başkan Erdoğan, "Dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi. Hükümete karşı kurulan FETÖVARİ kumpasa karşı sert tepki gösteren Erdoğan, "Kanununun dışına çıkan, hatası, kastı, marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz." ifadelerini kullandı. Kurulan tuzaklara karşı net mesajı veren Erdoğan, "FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki asla boş durmuyor. Kuklayı da kuklayıcı da oyunu kimin yazdığını da iyi biliyoruz. Biz o tuzağa düşmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

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