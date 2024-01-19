PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 18:08 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024, 18:12

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "CHP, DEM gibi partilerin elinde oyuncak oldu"

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terörün siyasi ayağı DEM ile iş birliği yapan CHP'ye sert tepki gösteren, "Başkan Erdoğan, "Soygun düzeni ortaya çıkınca gazetecilere saldıran bunlar. Başörtülü kadınların boğazını sıkanlar yine bunlar. Büyükçekmece'de başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan. Hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok. Ve 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz." diyerek sert tepki gösterdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda AK Parti'nin Yalova'daki ilçe adaylarını da açıkladı.

SIRADAKİ VİDEO
💡 AK Parti YALOVA TERMAL Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) YALOVA TERMAL ilçe belediye başkan adayı... 🗳
19.01.2024Cuma
💡 AK Parti YALOVA ÇİFTLİKKÖY Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) YALOVA ÇİFTLİKKÖY ilçe belediye başkan adayı... 🗳
19.01.2024Cuma
💡 AK Parti YALOVA ÇINARCIK Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) YALOVA ÇINARCIK ilçe belediye başkan adayı... 🗳
19.01.2024Cuma
💡 AK Parti YALOVA ARMUTLU Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) YALOVA ARMUTLU ilçe belediye başkan adayı... 🗳
19.01.2024Cuma
💡 AK Parti YALOVA ALTINOVA Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) YALOVA ALTINOVA ilçe belediye başkan adayı... 🗳
19.01.2024Cuma
Bunlar da Var
▶️ Galatasaray 4-1 Ümraniyespor ⚽ ÖZET İZLE 05:44
▶️ Galatasaray 4-1 Ümraniyespor ⚽ (ÖZET İZLE)
19.01.2024Cuma
Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı! Peki Dragon uzay aracı şu anda nerede? 08:21
Dragon uzay aracı şu anda nerede?
19.01.2024Cuma
▶️ İlk Türk astronot Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözü İstikbal göklerdedir oldu! 00:21
▶️ Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu!
19.01.2024Cuma
▶️ İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın tarihi uzay yolculuğu başladı! 11:06
▶️ İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı!
19.01.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA