Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "CHP, DEM gibi partilerin elinde oyuncak oldu"

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terörün siyasi ayağı DEM ile iş birliği yapan CHP'ye sert tepki gösteren, "Başkan Erdoğan, "Soygun düzeni ortaya çıkınca gazetecilere saldıran bunlar. Başörtülü kadınların boğazını sıkanlar yine bunlar. Büyükçekmece'de başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan. Hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok. Ve 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz." diyerek sert tepki gösterdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda AK Parti'nin Yalova'daki ilçe adaylarını da açıkladı.