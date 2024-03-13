Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen Mardin mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Gazze konusunda ağır bedeller ödediklerini belirten Erdoğan, "Hamas'a terör örgütü diyen CHP'lilerin listelerinden Meclis'e girenler Filistin konusunda bize ders veremez." dedi. CHP'nin terör örgütü DEM Parti tutarsızlığına sert tepki gösteren Erdoğan, "Biri DEM varsa olmaz diğeri DEM'siz olmaz diyor. Genel Başkanlık koltuğunda oturan şahsı kimse takmıyor. Siyasi tutarsızlık paçalarından akıyor." ifadelerini kullandı.