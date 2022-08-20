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Başkan Erdoğan'dan Manisa'da önemli açıklamalar! Kuru üzüm alım fiyatını açıkladı

Başkan Erdoğan'dan Manisa'da önemli açıklamalar! Kuru üzüm alım fiyatını açıkladı
20.08.2022 18:47 - Son Güncelleme: 20.08.2022 18:48

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, konuşmasının başında Gaziantep'ki kaza nedeniyle baş sağlığı dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, Sultani çekirdeksiz kuru üzümünün alım fiyatını da açıkladı. Erdoğan "Buraya gelmeden önce üzüm bağını ziyaret ettim. Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticinin emeğinin hakkını almasını sağlamak. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak. 2 gün içerisinde üzümlerimizi toplayıp, kurutup, yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım." dedi.

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