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Başkan Erdoğan’dan komuta kademesini hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki: Ayağını denk al...
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Başkan Erdoğan'dan komuta kademesini hedef alan CHP'li Özel'e sert tepki: Ayağını denk al...

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 16:59 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 17:00

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "İyi ki doğdun Reis" tezahüratları ve alkışlarla kürsüye gelen Başkan Erdoğan için özel bir şarkı çalındı. TSK komuta kademesini hedef alan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösteren Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum: ayaklarını denk al almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve haddi sende değildir, haddini bileceksin." dedi. Erdoğan, Özel'e tazminat dahil her türlü davanın açılacağını bildirdi.

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