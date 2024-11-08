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Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan ve Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı
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Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan ve Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 12:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan ve Macaristan'daki temaslarının ardından dönüş yolunda önemli değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin detaylarını açıkladı. Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini belirten Erdoğan, "Temenni ederim ki davetimize de icabet eder ve böylece Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iş birliğini geçmiş dönemden farklı bir şekilde güçlendiririz. Çünkü ABD ile aramızda F-35 konusu bulunuyor. S-400 ile ilgili bir süreç var." dedi. CHP'nin konser belediyeciliğine sert tepki gösteren Erdoğan, "Şu anda ben yargının çok sağlam yere bastığını görüyorum. Açıklanan rakamlar basit rakamlar, ufak rakamlar değil. Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bunun hesabını vermeleri lazım." ifadelerini kullandı.

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