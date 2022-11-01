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Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıdaroğlu’un ‘’uyuşturucu’’ iftirasına sert tepki!

Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıdaroğlu’un ‘’uyuşturucu’’ iftirasına sert tepki!
01.11.2022 20:37

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılım sağlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Kılıçaroğlu'nun 'uyuşturcu' ifitirasına çok sert tepki göstererek, "Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim. Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara." ifadelerini kullandı.

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