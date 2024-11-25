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Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 14:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, kadına yönelik şiddetin insanlığa ihanet olduğunun altını çizerken; "Kadına yönelik şiddet uygulayanlar hak ettiği cezayı mutlaka çekmelidir." dedi. Başkan Erdoğan, muhalefetin İstanbul Sözleşmesi dayatmalarının dayanağı olmadığına dikkat çeken Erdoğan, "Sözleşme değil kanunlar yaşatır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 28 Şubat mağdurlarına haklarını iade ettiklerini belirterek CHP'ye "Helalleşme tiyatrosu tümden rafa kalktı" sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca dizi ve sinema sektörü aracılığı ile kadına şiddetin normalleştirildiğini söyleyerek RTÜK'e çağrı yaptı.

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