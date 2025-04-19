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Başkan Erdoğan’dan KADEM 5. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan'dan KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 19.04.2025 15:43:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Nüfusun azalma eğiliminde olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Savaştan daha tehlikeli" diyerek kritik bir uyarı yaptı. "Ailenin, aile kurmanın, çocuk sahibi olmanın daha önce hiç olmadığı kadar örselendiği bir dönemin içindeyiz." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık uygulamaya başladık ancak meselenin maddi teşviklerin ötesinde bir medeniyet tasavvuru olduğunu unutmamalıyız" dedi. Başkan Erdoğan sapkın yapıları destekleyerek aile kurumunu yıpratan CHP'ye de sert tepki gösterdi.

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