Başkan Erdoğan’dan ‘İstikbalin Yüzyılı’ Tanıtım Programında önemli açıklamalar

Türkiye’nin yerli ve milli gururu olan milli savunma projeleri hangardan Başkan Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle çıkıyor. Erdoğan, Milli Muharip Uçak'ın ismini KAAN olarak açıkladı. Erdoğan, KAAN'ın isim babasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu söyledi. Öte yandan tüm milli gururlara maket diyen muhalefete de gönderme yapan Erdoğan, "Tabi şimdi bunlar birilerini rahatsız edecek. Projelerimize neler dediler biliyorsunuz, bunlara da herhalde maket diyecekler. Bunlar ve suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Biz onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.