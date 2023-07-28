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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023, 15:04 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023, 15:11

Başkan Erdoğan'dan İDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapanış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, savunma ihracatında hedefin sene sonuna kadar 6 milyar dolar olduğunu ifade ederken TCG Anadolu için sipariş alınmaya başlandığını açıkladı. Erdoğan aynı zamanda milli savaş uçağımız KAAN'ın sene sonunda göklerde olacağını da söyledi. Türkiye'ye uygulanan ambargoları da hatırlatan Erdoğan, "Dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere kadar düşürdük. İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz nokta zaten biliniyor. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma ile bu alanda çığır açacağız" dedi.

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