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Başkan Erdoğan'dan Güney Kore'ye ziyaret planı: Yapacağımız çok işler var

Başkan Erdoğan'dan Güney Kore'ye ziyaret planı: Yapacağımız çok işler var
21.09.2022 00:49 - Son Güncelleme: 21.09.2022 00:55

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD’nin New York kentinde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u tanıştırdı. Buluşmada Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol, Başkan Erdoğan’ın NATO’daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi. Başkan Erdoğan, Güney Kore Suk-yeol’un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore’ye bir ziyaret planladığını belirterek, “Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var” dedi.

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