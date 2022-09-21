Başkan Erdoğan'dan Güney Kore'ye ziyaret planı: Yapacağımız çok işler var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD’nin New York kentinde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u tanıştırdı. Buluşmada Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol, Başkan Erdoğan’ın NATO’daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi. Başkan Erdoğan, Güney Kore Suk-yeol’un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore’ye bir ziyaret planladığını belirterek, “Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var” dedi.