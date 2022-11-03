Başkan Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması!

ATV, A Haber, A Para ve A News'in ortak canlı yayınına konuk olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT, asgari ücret hakkında açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor.Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." ifadelerini kullandı.