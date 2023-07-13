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Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Tek haneye indireceğiz

Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Tek haneye indireceğiz
13.07.2023 13:42

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Başkan Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında dün akşam Litvanya'dan yurda geri döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ekonomi ve enflasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hayat pahalılığı konusunda ciddi adımların atıldığını ifade eden Başkan Erdoğan "Her dönem olduğu gibi bu yeni dönemde de ekonomi ehil kadroların elinde. Bu ülkede enflasyonu tek haneye daha önce kim indirdi? AK Parti kadroları. Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz. Ekonomiyi güçlendirecek, Türkiye’yi büyütecek adımları attık, atıyoruz. Yapılan çalışmaların, göreve getirilen ekibin olumlu yansımalarını da almaya başladık." dedi.

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