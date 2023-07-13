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Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı

Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı
13.07.2023 13:40 - Son Güncelleme: 13.07.2023 13:40

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği ile yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Erdoğan, "Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum." dedi. Erdoğan, "İsveç'in katılım protokollerini onaylayacak merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir." şeklinde konuştu. Türkiye'nin çabalarıyla NATO'da bir ilk gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Yine çabalarımız sonucunda ittifak tarihinde ilk defa Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanması kararı ilan edildi." ifadelerini kullandı. Erdoğan, enflasyonu yeniden tek haneye düşüreceklerini belirtti. Erdoğan, "Afet Bakanlığı kurulacak mı?" sorusunu da cevap verdi.

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