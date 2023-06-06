Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde: ‘’Maaşları ve ikramiyeleri Kurban Bayramı’ndan önce ödeyeceğiz’’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Seçimde kaybeden kimsenin olmadığının altını çizen Erdoğan, "Bu seçimde tüm Türkiye kazandı, 85 milyonun her bir ferdi kazandı. "Allah Türkiye'ye zeval vermesin" diyen 100 milyonlar kazandı" ifadelerini kullandı. "Bizim anlayışımızda kesinti veya kopukluk değil, devamlılık esastır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir" diyen Erdoğan, anayasa değişikliği için de Meclis'i işaret etti. Emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi ödeyeceklerini duyuran Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.