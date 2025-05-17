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Başkan Erdoğan’dan CAATSA mesajı: Yumuşama var
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Başkan Erdoğan'dan CAATSA mesajı: Yumuşama var

Giriş Tarihi: 17.05.2025 13:31:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İstanbul'da kurulan Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek barış masasına, Gazze'deki gelişmelerden Hindistan-Pakistan gerilimine ve ABD ile ikili ilişkilere kadar birçok konuyu değindi. "CAATSA'da şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bir yumuşama var." diyen Başkan Erdoğan, iki ülke arasında böyle bir kısıtlamanın olmaması gerektiğini belirterek, "Dostum Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte bu konularda daha açık, daha yapıcı, daha samimi bir iletişime kavuştuk. Savunma sanayiinden ekonomik ilişkilere, bölgesel güvenlikten küresel sorunlara kadar Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çıkarlarımız var." ifadelerini kullandı.

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