RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan ATV - A Haber ortak yayında önemli açıklamalar! "Yalanla dolanla iş yapma Meral"

Başkan Erdoğan'dan ATV - A Haber ortak yayında önemli açıklamalar! "Yalanla dolanla iş yapma Meral"
30.03.2023 00:43 - Son Güncelleme: 30.03.2023 00:50

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber, A News, A Para ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterem Erdoğan, "Yalana gerek yok, biz eğer yapıyorsak yaparız Meral hanım. Tayyip ismine de Erdoğan ismine de dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Dikkat beni kendinle uğraştırma" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Mehmehtçik'in depremin ilk anından bu yana yardıma koştuğunu belirterek, "Askerimize hakarette bulunanlar vatan hainidir" dedi. Erdoğan, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'na 'Ayasofya' tepkisi de gösterdi.

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