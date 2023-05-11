Başkan Erdoğan’dan Ankara’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Pursaklar'daki mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milletimiz geleceğine göz dikenleri affetmez, kendisiyle değil terör örgütleriyle yürüyenleri affetmez. Bu ülkeyi böldürtmeyiz. Bay Bay Kemal biz bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Pursaklar'ın ardından Mamak-Altındağ mitinginde konuşan Erdoğan alanda 100 bin kişinin olduğunu açıkladı. İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Önemli olan milletimin vereceği karar." ifadelerini kullandı.