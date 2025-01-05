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Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025 14:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde bir kez daha "Terörsüz Türkiye" hedefinden bahsetti, "Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak" dedi. Teşkilatları "Hakkımı helal etmem" diyerek uyaran Erdoğan, Bilin ki bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Hangi görevde olursanız olun vatandaşımız gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok" ifadelerini kullandı. AK Parti'de hedefin oyları %50 bandına çıkarmak olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Her konudaki başarılarımız ile heybemiz ağzına kadar dolu. Karşımızdakilerin yalanlarını birer birer rezil edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, Rize,Trabzon ve Artvin'e demiryolu müjdesi verdi.

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