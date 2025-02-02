Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. CHP içindeki adaylık kavgasına dikkat çeken Erdoğan "Muhalefet bu kafayla 22 yıl da bekler 222 yıl da... Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülke için kafa yormadıkça bunlar ancak iktidar müsameresi oynarlar" ifadelerini kullandı. Aile kurumunu güçlendireceklerinin altını çizen Erdoğan, "Türkiye günden güne iyice zıvanadan çıkan LGBT sapkınlığıyla mücadelenin bayraktarlarından biri olmaya devam edecektir" dedi.