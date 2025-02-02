SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde önemli açıklamalar
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 15:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. CHP içindeki adaylık kavgasına dikkat çeken Erdoğan "Muhalefet bu kafayla 22 yıl da bekler 222 yıl da... Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülke için kafa yormadıkça bunlar ancak iktidar müsameresi oynarlar" ifadelerini kullandı. Aile kurumunu güçlendireceklerinin altını çizen Erdoğan, "Türkiye günden güne iyice zıvanadan çıkan LGBT sapkınlığıyla mücadelenin bayraktarlarından biri olmaya devam edecektir" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Muğla'da çatı katı yangını: 5 kişi dumandan etkilendi
02.02.2025Pazar
AFAD'ın çadır ve battaniye yüklü yardım TIR'ları, Refah sınır kapısından geçerek Gazze’ye giriş yaptı
02.02.2025Pazar
Ankara'da kadınları kullanarak hırsızlık yapan çete çökertildi
02.02.2025Pazar
Muğla'nın Milas ilçesinde bıçaklanan şahıs sandalyede oturur halde ölü bulundu
02.02.2025Pazar
Diyarbakır'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
02.02.2025Pazar
Bunlar da Var
Esenyurt’ta AVM’nin deposunda yangın! Yangına müdahale devam ediyor 01:00
Esenyurt'ta AVM'nin deposunda yangın
02.02.2025Pazar
Alvaro Morata Galatasaray’da! Satın alma opsiyonu detayı 11:05
Alvaro Morata Galatasaray'da!
01.02.2025Cumartesi
Manisa Kula’da hafriyat kamyonuna iki araç çarptı: 1 ölü, 4 yaralı 04:12
Hafriyat kamyonuna iki araç çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
02.02.2025Pazar
Kayseri’de feci kaza: Karşıya geçerken araba çarptı! 1 ölü 01:55
Kayseri'de feci kaza: Karşıya geçerken araba çarptı! 1 ölü
01.02.2025Cumartesi
CANLI YAYIN