SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024, 15:02 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024, 15:02

Başkan Erdoğan’dan Afyonkarahisar mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglere devam ediyor. Bugün Afyon'da vatandaşlarla buluşan Başkan Erdoğan CHP'ye yüklendi. Erdoğan, "Adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ne partilerine ne ülkesine fayda gelir. Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler. Şahsi kariyerleri için bölücü örgütlerin uzantılarıyla DEM'lenmeyi tercih ettiler." ifadelerini kullandı. Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını belirten Erdoğan, "Diğer testlerini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Daha neler gelecek neler." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Murat Kurum'dan SÖZCÜ TV'nin 6 Şubat manipülasyonuna tepki
21.02.2024Çarşamba
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suçlu İzmir'de yakalandı
21.02.2024Çarşamba
İşte Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşu | VİDEO İZLE
21.02.2024Çarşamba
Milli muharip uçak KAAN, gökyüzüyle buluştu
21.02.2024Çarşamba
Milli muharip uçak KAAN yapılan hazırlıkların ardından ilk uçuşunu gerçekleştirerek, gökyüzüyle buluştu
21.02.2024Çarşamba
Bunlar da Var
▶️ Survivor 40. bölüm fragmanı yayınlandı: Ronaldinho... 01:13
▶️ Survivor 40. bölüm fragmanı yayınlandı: Ronaldinho...
21.02.2024Çarşamba
İşte Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşu | VİDEO İZLE 05:11
İşte Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşu
21.02.2024Çarşamba
Milli Muharip Uçak KAAN bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi! 10:15
Milli Muharip Uçak KAAN bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi!
21.02.2024Çarşamba
VİDEO 🔴 ATV CANLI İZLE SON DAKİKA 🚨 21 Şubat Müge Anlı İZLE 🕵️ Son bölüm Youtube kanalı izle 📺 00:36
🔴 ATV CANLI 🕵️ 21 Şubat Müge Anlı İZLE 📺
21.02.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA