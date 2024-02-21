Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglere devam ediyor. Bugün Afyon'da vatandaşlarla buluşan Başkan Erdoğan CHP'ye yüklendi. Erdoğan, "Adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ne partilerine ne ülkesine fayda gelir. Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler. Şahsi kariyerleri için bölücü örgütlerin uzantılarıyla DEM'lenmeyi tercih ettiler." ifadelerini kullandı. Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını belirten Erdoğan, "Diğer testlerini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Daha neler gelecek neler." dedi.