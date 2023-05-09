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Başkan Erdoğan'dan Adana mitinginde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan Adana mitinginde önemli açıklamalar!
09.05.2023 22:10

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Afet bölgesinde bulunan depremzede öğrencilerle ilgili konuşan Erdoğan, "Deprem illerimizdeki lise öğrencilerimize, kendi illerindeki devlet üniversitelerine yerleşirken genel yerleştirme dışında %25 ilave kontenjan ayırıyoruz. 21 bin 560 öğrencimizin yararlanabileceği bu düzenlememiz gençlerimize hayırlı olsun" dedi.

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