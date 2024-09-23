Başkan Erdoğan'dan ABD seçimleriyle ilgili flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'taki Türkevi'nde ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında konuştu. 5 Kasım'daki ABD seçimleriyle ilgili mesajlar veren Erdoğan, "Başkan kim olursa olsun Amerika'ya bakışımız ve ilişkilerimizdeki üst düzeyli diyaloğumuz değişmeyecektir." dedi. Dünyadaki çözüm bekleyen sorunların BM'de veto hakkı bulunan 5 ülkenin keyfine bırakıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Biz bu reform çağrısını her yerde, her fırsatta dile getirmeyi sürdüreceğiz. Bu konu, yarın 'Geleceğin Zirvesi' programında yapacağım konuşmanın özünü teşkil edecek." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti.