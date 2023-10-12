PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023, 19:42 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023, 19:53

Başkan Erdoğan'dan ABD savaş gemisine sert tepki! "ABD'nin Filistin'de ne işi var?"

Türkiye Gençlik Vakfı 2023 Teşkilat Buluşması'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'nun birçok bölgesinde yaşanan çatışmalara değindi. "Orantısız şiddet daha fazla şiddete ve yıkıma sebep olacak" diyen Erdoğan, "Şu anda Gazze'de ekmek, elektrik yok. Bunlar İnsan Hakları İnsan Beyannamesi'ne ters. Hani nerede Batı?" tepkisini gösterdi. Sözlerinin devamında İsrail işgaline arka çıkan ABD'ye de yüklenen Erdoğan, "ABD nere? Filistin, Doğu Akdeniz nere? Senin orada ne işin var?" diye konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalar: "ABD'nin Filistin'de ne işi var?"
12.10.2023Perşembe
İsrail sivil ve çocukları silahlandırıyor mu?
12.10.2023Perşembe
TÜGVA Teşkilat Buluşması Programı'nda gençler hep bir ağızdan 'Bir sabah gelecek kardan aydınlık' şiirini okudu!
12.10.2023Perşembe
Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne? BIST 100 endeksi yükseldi mi? Altının kilogram fiyatı ne oldu?
12.10.2023Perşembe
İşte Hamas’ın baskın yaptığı Sderot Polis Merkezi! A Haber sıcak çatışmanın yaşandığı karakolda
12.10.2023Perşembe
Bunlar da Var
Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak? İsrail “fosfor bombası” mı kullandı? 14:19
Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak?
13.10.2023Cuma
Nevşehir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var 00:08
Nevşehir'de feci kaza!
13.10.2023Cuma
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik! 01:39
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik!
13.10.2023Cuma
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik! 01:51
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik!
13.10.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA