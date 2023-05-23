Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Rumeli'den Kafkasya'ya kardeşlerimizi boynu bükük bırakmadık''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye; Çerkes’i, Tatar’ı, Gagavuz’u, Arnavut’u, Pomak’ı, Boşnak’ı, Türkmen’i, Ahıska’sı, Özbek’i, Uygur’uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine eman ve esenlik yurdu oldu." ifadelerini kullandı. 28 Mayıs vurgusu da yapan Erdoğan, "21 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan'ın kalbini yeniden fethettik. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra da merhum Aliya'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
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