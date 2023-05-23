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14 Mayıs seçimleri sonrası 'bozkurt' olan Kemal Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özerklik naraları!

14 Mayıs seçimleri sonrası 'bozkurt' olan Kemal Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özerklik naraları!
23.05.2023 15:34 - Son Güncelleme: 23.05.2023 15:35

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7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki oy farkını görünce bir anda milliyetçi kesildi. Milliyetçilik söylemlerini dilinden düşürmeyen Kılıçdaroğlu, bu dönüşüyle dünya basınını bile şaşırttı. Seçime 5 gün kala Kılıçdaroğlu'nun oy uğruna milliyetçi tavra büründüğünü gözler önüne seren eski bir videosu gündeme geldi. Söz konusu videoda başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li isimler ile Kandil ve HDP'lilerin özerklik sözleri yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs için giydiği milliyetçi gömleğine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "14 Mayıs'tan önce terör destekçilerine siyasi asistanlık yaptınız, 14 Mayıs'tan sonra sahte milliyetçilik elbisesi giydiniz. Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin en iyi örneği olarak anılacaksınız" dedi.

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