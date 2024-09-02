SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan'dan 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024, 15:33 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024, 15:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yargıda reform adımlarının atılacağını açıklayan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde tüm yargı organları milletimizin adalet arayışına daha hızlı cevap verebilecek. Uyumun güçlendirilmesi için atılması gereken hukuki adımlar varsa Meclisimizle birlikte bunları yerine getireceğiz." dedi. "2 modeli uygulamaya sokacağız" diyen Erdoğan, Türkiye Yüzyılı İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacaklarını duyurdu. Öte yandan yeni anayasa hakkında muhalefetin önyargılı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Muhalefet öğrenilmiş çaresizlikle sivillerin anayasaya yapamayacağını söylüyor" şeklinde konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 20 bin aday öğretmenle ilgili flaş açıklama: "Danıştay kararı sonrası atamalarını yapacağız"
02.09.2024Pazartesi
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan NETFLIX'e 'Famagusta' tepkisi: Gerçekleri saptırıyorlar
02.09.2024Pazartesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti
02.09.2024Pazartesi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni müfredat açıklaması
02.09.2024Pazartesi
Son dakika! Narin'in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme!
02.09.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Son dakika! Narin’in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme! 00:25
Narin'in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme!
02.09.2024Pazartesi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen saldırıya uğradı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 01:32
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı saldırıya uğradı!
02.09.2024Pazartesi
İsrail’de yönetime karşı halk ihtilali bastırılamıyor 13:28
İsrail’de yönetime karşı "halk ihtilali" bastırılamıyor
02.09.2024Pazartesi
Narin Güran nerede? Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme! Siber ekip devrede 04:42
Flaş gelişme! Siber ekip devrede
02.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA