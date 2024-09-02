Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yargıda reform adımlarının atılacağını açıklayan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde tüm yargı organları milletimizin adalet arayışına daha hızlı cevap verebilecek. Uyumun güçlendirilmesi için atılması gereken hukuki adımlar varsa Meclisimizle birlikte bunları yerine getireceğiz." dedi. "2 modeli uygulamaya sokacağız" diyen Erdoğan, Türkiye Yüzyılı İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacaklarını duyurdu. Öte yandan yeni anayasa hakkında muhalefetin önyargılı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Muhalefet öğrenilmiş çaresizlikle sivillerin anayasaya yapamayacağını söylüyor" şeklinde konuştu.