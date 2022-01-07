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Başkan Erdoğan'dan 2. Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan 2. Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalar
07.01.2022 15:24

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Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası Süleymaniye Darüzziyafe'de düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Her türlü marjinalliğin sanat adı altında normalleştirildiği sinsi saldırıya karşı imkanların devreye alınması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Gelenekli kültür sanat değerlerimize sahip çıkan, onlar üzerinde düşünmeyi ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı destekliyoruz." dedi.

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