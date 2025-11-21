PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Yerlikaya: "Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün Konya'nın Karatay ilçesinde 'aşırı hız' nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Ç., önce karşı şeritten gelen çekiciye, ardından başka bir araca çarptı. 2024 yılındaki trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin yaklaşık %47,2'si hız kuralına uyulmamasından meydana geliyor. Yeni Trafik Kanunu Teklifindeki hedefimiz, Sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır. Trafik cezası, riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir, denetim mekanizmaları, bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır, trafik Kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

