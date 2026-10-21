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CHP'deki şaibeli kurultay davasında mütalaa açıklandı: Ekrem İmamoğlu dahil 9 kişiye ceza talebi

CHP'deki şaibeli kurultay davasında mütalaa açıklandı: Ekrem İmamoğlu dahil 9 kişiye ceza talebi

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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay sürecindeki şaibeli uygulamalar ve iddialar üzerine açılan davada savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında yer aldığı 9 sanığın atılı suçu iştirak halinde işlediğini belirterek cezalandırılmalarını istedi. Dosya kapsamında yargılanan diğer 3 isim için ise delil yetersizliğinden beraat talep edildi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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