CHP'deki şaibeli kurultay davasında mütalaa açıklandı: Ekrem İmamoğlu dahil 9 kişiye ceza talebi
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay sürecindeki şaibeli uygulamalar ve iddialar üzerine açılan davada savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında yer aldığı 9 sanığın atılı suçu iştirak halinde işlediğini belirterek cezalandırılmalarını istedi. Dosya kapsamında yargılanan diğer 3 isim için ise delil yetersizliğinden beraat talep edildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel